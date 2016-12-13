Для городской больницы №3 Николаева приобретено новое оборудование

В 2016 году каждая николаевская больница, несмотря на непростые экономические условия, получала финансовое обеспечение как для выплаты заработной платы работникам, так и на приобретение необходимого медицинского оборудования, ремонт помещений, приобретение лекарств и обеспечение больных питанием.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета.

В текущем году для Николаевской городской больницы №3 приобретены 2 аппарата искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, монитор пациента. Благодаря этой аппаратуре медики смогли улучшить качество оказания помощи тяжелым и послеоперационным больным.

Проведен ремонт в операционном блоке, заменены окна на современные металлопластиковые, отремонтирована кислородная система больницы, приобретены современные каталки. Все это положительно повлияло на условия пребывания больных и эффективность работы персонала больницы.