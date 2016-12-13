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Материнский инстинкт или карьерные амбиции: почему украинки выходят из декрета раньше времени

13.12.16 13:30Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

Две трети украинок выходят из декретного отпуска раньше положенного срока.

По данным Международного кадрового портала hh.ua, главными причинами такого решения называют желание улучшить материальное положение семьи, а также боязнь потерять квалификацию и стать невостребованной на рынке труда. Половина опрошенных отметили, что работодатели предвзято относятся к женщинам с маленькими детьми.

Декретный отпуск большинства украинок длится не более двух лет. Не смотря на то, что закон дает возможность женщинам находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, только треть из них реализует это право в полной мере. Остальные выходят на работу раньше положенного срока. В частности, каждая третья украинка занималась воспитанием малыша с отрывом от работы в течении двух лет, каждая пятая - от полугода до года. Одна из десяти молодых мам позволила себе карьерный тайм-аут продолжительностью от 4 до 6 месяцев. И еще 7% вышли на работу уже спустя несколько месяцев после рождения ребенка.

Большинство женщин выходят из декрета раньше положенного срока, желая улучшить материальное положение семьи. Об этом заявили двое из пяти опрошенных. Каждой четвертой движет боязнь потерять квалификацию и через пару лет стать невостребованной на рынке труда, а каждой пятой – усталость от домашних хлопот и повседневной рутины.

Каждая шестая вышла из декрета раньше, поскольку хотела профессионального развития и самореализации. А каждая восьмая пожелала быть финансово независимой от мужа и родителей. Практически каждая десятая молодая мама причиной преждевременного выхода из декрета назвала желание вернуть прежний круг общения – клиентов и коллег. Но только две из ста опрошенных вернулись в штат по приглашению прежнего работодателя.

Как показал опрос, большинство женщин (84%) испытывали трудности с трудоустройством после выхода из декретного отпуска. В частности, половина отметили, что работодатели предвзято относятся к женщинам с маленькими детьми. У каждой пятой сложности были связаны с утратой прежних навыков, их несоответствии требованиям рынка. 8% ответили, что им было сложно совмещать воспитание ребенка и поиск работы. И стольким же не хватало уверенности в себе. Главной помехой для дальнейшего карьерного развития они назвали страх не справиться с новыми обязанностями.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в ноябре 2016 года. В опросе приняли участие 715 женщин из разных регионов Украины, которые ходили в декретный отпуск на протяжении последних 5 лет.

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Четверг, 22.12.2016

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