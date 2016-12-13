Сегодня в Николаеве будет пасмурно и морозно

В Украину вернулись холода

Во вторник, 13 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"13 декабря в Украине облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам, будет северо-восточный с переходом на северо-западный, скоростью 7-12 м/с, в южной части местами ожидаются порывы 15-20 м/сек.

Ожидается снижение температуры. В южных областях будет 1-6° мороза.