Елка в доме: польза или вред?

В Николаеве открылись первые елочные базары. Новогодняя елка в доме помогает создать праздничное настроение всей семье. Но выбирать этот символ праздника нужно так, чтобы не навредить здоровью.

Прежде чем украшать свое жилище на праздники живой елью или сосной, либо искусственным деревом, рекомендуем вам учесть плюсы и минусы этого новогоднего атрибута.

ЖИВАЯ ЕЛКА: ЗА И ПРОТИВ

Все больше семей предпочитают встречать Новый год с искусственной елкой, но живые «лесные красавицы» по-прежнему пользуются популярностью.

Известно, что натуральная ель содержит множество полезных для здоровья веществ. Хвоя выделяет соединения фитонциды, которые обладают противомикробным, антибактериальным и противовоспалительным действием. Запах свежей хвои положительно влияет на нервную систему: снимает перевозбуждение и нервозность, пишет Ликар.инфо. Эфирные масла хвойных деревьев известны своими свойствами в профилактике респираторных заболеваний.

Кстати, живая ель улучшает настроение не только благодаря своему присутствию. Ароматические соединения, выделяемые хвоей, раздражают специальные рецепторы в нашем носу, под воздействием которых в организме вырабатываются «гормоны радости» эндорфины.

Кстати, новогодняя елочка, а точнее, еловые иголки, могут пригодиться и после праздников. Из них можно приготовить маску для волос, или средство от простуды. Чтобы приготовить маску для сухих и ломких волос, проварите в кастрюле с водой несколько еловых веточек в течение часа. Отвар должен настояться 20 минут. Затем туда добавляют один взбитый белок и несколько капель коньяка.

Чтобы приготовить средство от простуды, прокрутите еловые иголки через мясорубку и добавьте в массу 1-2 столовых ложек меда. Полученную смесь можно использовать в виде компресса на грудь или для ингаляций.

Однако новогодняя елка может стать причиной приступов аллергии не только у аллергиков, но и у людей, которые не страдают от этого заболевания. Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными из Колледжа аллергии, астмы и иммунологии, уже на четвертый день пребывания новогоднего дерева в доме концентрация выделяемых им спор превышает допустимую норму в несколько раз. Ситуация усугубляется тем, что ели и сосны для продажи могут обрабатывать химическими веществами (например, против возгорания), которые сами по себе могут являться аллергеном. Поэтому рекомендуется перед тем, как ставить елку в доме, обмыть дерево струей воды и дать высохнуть.

Если в доме есть маленькие дети, живую елочку лучше устанавливать вне зоны их досягаемости. Малыши непременно захотят прикоснуться к яркому нарядному дереву. Это опасно как с точки зрения того, что ель может упасть на ребенка, так и потому, что при подсыхании иголки становятся довольно травмоопасными – легко пораниться.

Необходимо учесть, что с каждым днем пребывания в вашем доме новогоднее дерево теряет полезные свойства и постепенно превращается в пылесборник. А это дополнительный источник аллергии. Поэтому время пребывания елки в доме желательно сократить.

ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛКА: ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ БЕЗ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ

Мода на искусственные новогодние елки помогает сохранить природу, а праздничное настроение они создают не хуже, чем настоящие. Но как быть уверенным, что, заботясь об экологии, мы не наносим вред здоровью своей семьи ?

Качественные искусственные ели, произведенные в соответствии со стандартами ДСТУ, и считаются безопасными для здоровья. Однако синтетические елки делают из поливинилхлорида – пластика, созданного из нефтяных ресурсов, который часто отягощается вредными соединениями свинца. Эти изделия не разлагаются и загрязняют окружающую среду.

Не секрет, что многие искусственные елки ввозятся в Украину нелегально, и опасны как для экологии, так и для человека. Например, в елках азиатского производства могут содержаться токсические красители. Токсины начинают распространяться при комнатной температуре и невидимо наносить вред организму (особенно, несформировавшемуся детскому), вызывают аллергию, раздражения на коже. Распознать вредоносные елки несложно: как правило, они продаются на рынках и не имеют сертификата соответствия качеству и санитарным нормам Украины. Такие елки имеют резкий запах, что говорит о некачественном сырье.

При установлении новогодней елки (будь то живое дерево или искусственное изделие) не забывайте о правилах пожарной безопасности. Елка должна быть устойчивой, находиться подальше от систем отопления, легковоспламеняющихся материалов, телевизоров, другой видео- и аудиотехники. Не стоит использовать самодельные электрические гирлянды. Гирлянды нужно хорошо закрепить, проверить исправность электрического провода. Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой – они легко воспламеняются.