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В Україні хочуть припинити фінансувати викладання російської мови

13.12.16 10:10Сколько просмотров этой статьи198Сколько комментариев этой статьи0

На сайті Президента зареєстровано петицію із пропозицією припинити фінансування викладання російської мови в українських навчальних закладах.

Відповідну петицію зареєстровано 12 грудня 2016 року. Автором став Шевченко Юрій Олексійович.

"З огляду на військову агресію Московії, порушення, а точніше відсутність будь-яких прав україномовних на її території, тотальної зневаги до нашої історії, культури, мови, і до нас українців, як нації в цілому з боку московитів, які мешкають у самій Московії, так і тих, які є громадянами України, вимагаю припинити державне фінансування викладання російської мови і направити звільнені кошти на підтримку української і кримсько-татарської мови. Фінансування російської мови є абсурдним і ганебним явищем, яке триває упродовж усіх років незалежності. У самій Московії немає українських шкіл, що фінансуються з федерального бюджету!!! Ми не повинні забувати про царські укази про заборону української мови, що Іваненко, ставав Іваненковим, а Жук - Жуковим, що за часи комуняцького режиму учителі української мови отримували зарплатню меншу за учителів російської мови, що переписувалися і паплюжилися словники української мови, що московський комісар відбирав хліб і реманент у наших дідів і прадідів, тим самим приречував цілі сім'ї на голодну смерть, а за ослух, стриляв у потилицю, і зважаючи на оце все, ми й досі фінансуємо, так звані, "духовні скрепи"?! Це вони, після зради Януковича, зокрема, у місті Харкові, зривали українські прапори, носкували та ставили на коліна українців та близьких по духу до них людей, це вони, у Нововодолазькому районі харківської області у селах Охоче і Старовірівка, вільно моляться у своїх церквах (РПЦ), де проклинають гетьмана Мазепу і просять Бога спустити на нашу землю путінську "благодать". Ми маємо припините це, прошу підтримати цю вимогу!!!" - йдеться у тексті звернення.

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Четверг, 22.12.2016

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