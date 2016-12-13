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Карта не лошадь - к утру повезет: глава экоинспекции Николаева играл в преферанс на заседании комитета ВР (ФОТО, ВИДЕО)


Знал бы прикуп...
13.12.16 10:26Сколько просмотров этой статьи182Сколько комментариев этой статьи0

Глава николаевской экоинспекции во время выездного заседания комитета Верховной Рады играл на телефоне в преферанс

Начальник Государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталий Бабенко во время выездного заседания бюджетного комитета Верховной Рады в Николаевской ОГА все время играл в карточную игру «1000» - разновидность преферанса.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Смысл карточной игры заключается в том, чтобы постараться при посредстве полученных «взяток» набрать такое количество очков, чтобы оно превысило тысячу. При этом один игрок «сидит на прикупе», занимаясь сдачей карт. Так как партия разделена на круги, количество которых варьируется от 10 до 50, главному экоинспектору области хватило времени, чтобы дойти до финала и набрать необходимое количество «взяток».

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