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В течение года украинские пограничники перекрыли 11 каналов торговли людьми

13.12.16 08:12Сколько просмотров этой статьи183Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Среди видов торговли людьми наиболее распространенным остается сексуальная эксплуатация. В этой целью наших соотечественниц в большинстве пытались доставить в такие страны как Россия, Турция, ОАЭ, Китай. Другие преступления связаны с трудовой эксплуатацией, в том числе попрошайничеством, и незаконным вывозом детей.

Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы совместно с подразделениями Национальной полиции и других правоохранительных органов прекратили функционирование 11 таких каналов, а также раскрыли 6 преступных групп в составе 12 человек. Кроме того, по информации пограничников, открыто и начато 19 уголовных производств по ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека», выполнено более 60 поручений на проведение следственных (розыскных) действий.

В результате проведенных мероприятий предупрежден вывоз за границу почти 30 потенциальных жертв и незаконный вывоз за границу 82 детей.

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Четверг, 22.12.2016

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