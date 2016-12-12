Треть украинцев за два года так ничего и не знают о реформе децентрализации

Треть украинцев ничего не знают о реформе децентрализации, которая длится в Украине более двух лет.

Такие предварительные данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива обнародованные в ходе круглого стола "Децентрализация: результаты, вызовы и перспективы" в Укринформе в понедельник.

"По состоянию на август этого года - более чем через два года после официального старта реформы децентрализации - треть украинцев до сих пор ничего о ней не знают. 12% хорошо знают о ней, а 54% что-то о ней слышали. В то же время, среди тех, кто о ней знает, несколько больше украинцев поддерживают ее (31%), чем не поддерживают (23%) ", - говорится в исследовании.

Только 12% опрошенных хорошо знают о процессах объединения общин, 46% - что-то слышали, тогда как 30% поддерживают эту инициативу, а 28% - не поддерживают.

Общенациональный опрос общественного мнения был осуществлен Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии в течение 4 - 9 августа 2016 года. Всего было опрошено 2040 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.