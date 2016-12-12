Прогноз погоды в Украине на неделю: снег и холода до -17°

На этой неделе в Украине практически без осадков, но завтра значительно похолодает — в некоторых регионах до -17°.

Как мы уже сообщали, сегодня в Украине ожидается снег и гололед почти на всей территории, кроме южных областей.

Во вторник, 13 декабря, по данным Укргидрометцентра, ожидается значительное похолодание, особенно в восточных областях. В Сумской области ночью будет -14°, в Харьковской -14°, Луганской и Донецкой -13°, Днепропетровской и Полтавской — 12°.

В среду, 14 декабря, на востоке и западе пройдет снег, а холоднее всего будет на Луганщине — столбики термометров ночью снизятся до -17°.

В четверг, 15 декабря, будет идти снег во всей Украине, температура воздуха несколько повысится. Теплее всего будет днем на Херсонщине — 1−3°, а холоднее всего — в Луганской области — до 12° ночью.

В пятницу, 16 декабря, будет облачно с прояснениями и вновь похолодает — в Черниговской, Харьковской и Сумской областях до -16° ночью. Снег ожидается в южных областях.