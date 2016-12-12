Ученые: в атмосфере Земли стремительно растет количество метана

Концентрация метана в атмосфере Земли стремительно повышается, приводя к повреждению озонового слоя, заявляют американские ученые.

Повышение концентрации газа, основная часть которого производится крупным рогатым скотом, серьезно вредит усилиям по предотвращению глобального потепления путем сокращения выбросов углекислого газа.

После относительного затишья в начале 2000-х годов концентрация метана в атмосфере начала резко расти, предупреждает профессор Роберт Джексон из Стэнфордского университета. Вместе с другими учеными Джексон принимает участие в проекте Global Carbon Project, цель которого - сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Углекислый газ остается основным фактором, и на то есть причины. Однако если мы будем игнорировать метан, мы рискуем потерять часть эффекта от сокращения уровней CO2 в атмосфере", - заявил профессор Джексон на конференции Союза геофизиков США в Сан-Франциско.

Почему концентрация метана начала расти именно в последние годы, неочевидно. Уровень метана оставался на довольно низком уровне с 2000-го по 2006 годы, в 2007 году начал медленно подниматься, а в 2014-м и 2015-м резко вырос.

"Метан может поступать из разных источников, но здесь, скорее всего, играет большую роль агропромышленный комплекс", - сказал профессор Джексон в интервью Би-би-си.

В фермерском хозяйстве основными источниками газа являются коровы и рисовые поля. Первые испускают газы в процессе пищеварения, эффект в этом случае усугубляется высоким общим поголовьем рогатого скота на планете.

Еще один фактор риска - рисовые поля. В 2012 году ученые обнаружили, что при повышенной концентрации углекислого газа они начинают вырабатывать намного больше метана, чем в условиях низкой концентрации СО2. Рис - основная культура для развивающихся стран, которые требуют все больше пищи из-за постоянно растущего населения.

Метан из разных источников, как и углекислый газ, образует вокруг Земли слой, который мешает тепловому излучению покидать атмосферу, создавая парниковый эффект.