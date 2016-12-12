Верхний банер

Ученые: в атмосфере Земли стремительно растет количество метана

12.12.16 13:07Сколько просмотров этой статьи196Сколько комментариев этой статьи0

Концентрация метана в атмосфере Земли стремительно повышается, приводя к повреждению озонового слоя, заявляют американские ученые.

Повышение концентрации газа, основная часть которого производится крупным рогатым скотом, серьезно вредит усилиям по предотвращению глобального потепления путем сокращения выбросов углекислого газа.

После относительного затишья в начале 2000-х годов концентрация метана в атмосфере начала резко расти, предупреждает профессор Роберт Джексон из Стэнфордского университета. Вместе с другими учеными Джексон принимает участие в проекте Global Carbon Project, цель которого - сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Углекислый газ остается основным фактором, и на то есть причины. Однако если мы будем игнорировать метан, мы рискуем потерять часть эффекта от сокращения уровней CO2 в атмосфере", - заявил профессор Джексон на конференции Союза геофизиков США в Сан-Франциско.

Почему концентрация метана начала расти именно в последние годы, неочевидно. Уровень метана оставался на довольно низком уровне с 2000-го по 2006 годы, в 2007 году начал медленно подниматься, а в 2014-м и 2015-м резко вырос.

"Метан может поступать из разных источников, но здесь, скорее всего, играет большую роль агропромышленный комплекс", - сказал профессор Джексон в интервью Би-би-си.

В фермерском хозяйстве основными источниками газа являются коровы и рисовые поля. Первые испускают газы в процессе пищеварения, эффект в этом случае усугубляется высоким общим поголовьем рогатого скота на планете.

Еще один фактор риска - рисовые поля. В 2012 году ученые обнаружили, что при повышенной концентрации углекислого газа они начинают вырабатывать намного больше метана, чем в условиях низкой концентрации СО2. Рис - основная культура для развивающихся стран, которые требуют все больше пищи из-за постоянно растущего населения.

Метан из разных источников, как и углекислый газ, образует вокруг Земли слой, который мешает тепловому излучению покидать атмосферу, создавая парниковый эффект.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 17:172670

Украинские биатлонисты выиграли «золото»

08.12.16 17:422280

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть пережити цю зиму

08.12.16 17:562310

В Николаевской области в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

08.12.16 18:142550

Украинцам могут добавить в календарь "серые" дни

Самые читаемые

10.12.16 14:136820

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166810

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325210

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064960

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама