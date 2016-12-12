Сегодня часть Николаева останется без воды Прес-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения. В связи с этим 12 декабря в жилых массивах на пересечении пр. Мира и ул. Строителей; Херсонского шоссе и ул. 5 Линия; ул. Рюмина и ул. Дунаева, ул. Б. К. Тельмана и ул. Украинская, а также по адресу ул. Шевченка, 46 будет отсутствовать вода. «Николаевводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама