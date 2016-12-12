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Рыбным патрульным Николаевщины обещают зарплату до 8 тысяч гривен

12.12.16 11:43Сколько просмотров этой статьи202Сколько комментариев этой статьи0

Рыбоохранный патруль Николаевщины будет органом с качественно другими стандартами и подходами к работе - прозрачными и понятными для общества, передают " НикВести"

Патрульные будут регулярно отчитываться о результатах своей работы и должны будут проводить совместные рейды с представителями общественности. Заработная плата рыбоохранных патрульных будет составлять 7-8 тысяч гривен.

Об этом заявили в Госрыбагентстве Украины.

По словам председатель ведомства Яремы Ковалива, достойные условия работы для патрульных - необходимая составляющая реформы.

– Патрульные Николаевщины получат современную форму, лодки, автомобили, что поможет выстроить качественно новую систему контроля. Важная составляющая - это горюче-смазочные материалы. Мы предусмотрели в бюджете на 2017 год средства на их приобретение в достаточном объеме. Заработная плата рыбоохранных патрульных будет составлять 7-8 тысяч гривен за счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках государственного бюджета, – сказал он.

Для сравнения, работники ликвидированной рыбоохраны получали заработную плату в 1,2 тысячи гривен.

Запуск рыбоохранного патруля в регионах Украины является составной Концепции реформирования рыбного хозяйства. Согласно ей 30.09.2015 Кабинетом министров было принято Постановление №894 «Вопросы функционирования территориальных органов Государственного агентства рыбного хозяйства», в соответствии с которой началась реформа органов рыбоохраны: ликвидация действующих органов рыбоохраны и создание нового органа «рыбоохранного патруля».

В Госрыбагентстве отметили, что рыбные патрульные Николаевщины будут набраны на основе открытого конкурса, пройдут профессиональное обучение, курсы повышения квалификации у европейских экспертов, а также будут оснащены современной техникой.

Первый в Украине рыбоохранный патруль начал работу 16.06.2016 на Киевщине. 45 рыбных патрульных Киевщины были отобраны из 2000 претендентов через открытый конкурс. Они прошли профессиональное обучение у украинских и стажировку у европейских специалистов. За период работы выявлено 529 нарушений с убытками государству на сумму около 1,2 миллиона гривен.

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Четверг, 22.12.2016

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