В Николаевской области в местных выборах участвовало всего 39 процентов избирателей

11 декабря украинцы голосовали за депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 41 объединенной территориальной общине.

Проведение этих выборов стало заключительным этапом объединения территориальных общин и обретения полномочий новыми органами самоуправления. Голосование в пяти общинах Николаевской области отмечено крайне низкой явкой.

В Черноморской общине проголосовали 1200 избирателей, в Александровской - 3123, в Мостовской - 1033, в Прибужановский - 2205, в Михайловской - 1010. Всего участие в волеизъявлении принял 8571 избиратель из 21858, что составляет 39,21 процента.

Это один из самых худших показателей в стране, если не считать Харьковскую (38,39%) и Черновицкую (36%) области. Но там выборы проходили соответственно в одной и двух территориальных общинах. Наибольшая явка зафиксирована в Волынской области - 65,2%, там выборы проходили в пяти общинах, сообщает гражданская сеть «ОПОРА».