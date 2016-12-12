Гройсман пообещал повысить пенсии на 10% в 2017 году

Кабинет министров Украины планирует повысить пенсии на 10% в 2017 году. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире «Подробностей недели» на «Интере».

«На следующий год мы планируем увеличение еще на 10% пенсии», — сказал премьер. Он добавил, что сейчас главный вызов по пенсионной системе — это уменьшение дефицита пенсионного фонда.

«Бестолковая государственная политика по пенсионному обеспечению привела к тому, что мы имеем сегодня дефицит пенсионного фонда в 150 млрд гривен. И самая главная задача, которая стоит перед правительством — принять меры по уменьшению этого дефицита», — сказал премьер-министр.

Гройсман также отметил, что минимальная пенсия в Украине недостаточная и этот вопрос в фокусе внимания правительства.

«Мы все будем делать для того, чтобы найти решение, и как только такое решение будет найдено, мы выйдем абсолютно честно к украинским гражданам и скажем, что сегодня мы можем сделать это, через полгода мы можем сделать следующий шаг, или через год мы будем делать такие шаги, которые приведут к следующему результату», — пообещал премьер.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева пообещал автоматическое осовременивание пенсий для всех, кому перерасчет не делался с 2012 года после принятия соответствующего решения в Верховной Раде.