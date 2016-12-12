Доброе утро: 7 советов для тех, кто проснулся после вечеринки

После вечеринки утро обещает быть не слишком добрым? Рассказываем, что делать, чтобы смягчить удар.

Чтобы уменьшить отечность под глазами, следует воспользоваться кубиками льда или сделать компрессы из кружочков огурца. Если ни того, ни другого нет под рукой, то вас выручит охлажденная ложка: приложите ее к векам на несколько минут.

После вечеринки кожа всегда сухая и нуждается в дополнительной влаге. На помощь придет термальная вода. Сбрызните лицо до нанесения макияжа.

Правильный макияж также поможет придать коже свежий вид. Для здорового румянца нанесите немного румян розового оттенка.

Накрасьте губы яркой помадой. Это отвлечет окружающих от вашего недосыпа и придаст уверенности.

Создайте более «распахнутый» взгляд, пользуясь керлером. Это визуально увеличит ваши глаза и займет всего минуту.

Эффект «красных глаз» можно исправить, используя подводку-карандаш для глаз. Прокрасьте нижнюю слизистую глаза подводкой белого цвета.