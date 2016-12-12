«Пока не появятся контейнеры, чистого побережья не будет»: николаевцы о свалке возле парка «Победа»

В субботу, 10 декабря, в парке «Победа» состоялся субботник при участии воспитанников спортивных школ Николаева.

Об этом сообщает источник" НикВести".

После акции одна из участниц Алена Шандрыгина обратила внимание на проблему установки мусорных контейнеров недалеко от комплекса «Рыбачий стан» (район побережья Ингула).

По ее словам, в настоящее время на побережье парка «Победа» полностью отсутствуют места для сбора мусора. В результате этого, недалеко от ресторанного комплекса образовалась стихийная куча мусора, которую разносит ветер по территории парка. При этом побережье постоянно используется для велопрогулок, бега и просто для отдыха с детьми, написала Алена Шандрыгина в Facebook.

Ближайшие мусорные баки расположены на противоположной стороне Проспекта Героев Украины, в районе супермаркетов «Магелан» и «Амстор», поэтому многие люди выкидывают мусор прямо на выходе из парка, образовывая мусорную свалку, которая мешает отдыхать и дышать свежим воздухом. Весной в этом районе проводятся субботники, но через дней пять образуется снова большая свалка. Пока не появится возможность людям выкидывать мусор в контейнеры, чистого побережья на берегу парка не будет, – считает она.

Активистка обратилась к предпринимателям и депутатам, ко всем, кто может помочь решить проблему с установкой мусорный контейнеров.