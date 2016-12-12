Верхний банер

«Пока не появятся контейнеры, чистого побережья не будет»: николаевцы о свалке возле парка «Победа»

12.12.16 08:30Сколько просмотров этой статьи199Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 10 декабря, в парке «Победа» состоялся субботник при участии воспитанников спортивных школ Николаева.

Об этом сообщает источник" НикВести".

После акции одна из участниц Алена Шандрыгина обратила внимание на проблему установки мусорных контейнеров недалеко от комплекса «Рыбачий стан» (район побережья Ингула).

По ее словам, в настоящее время на побережье парка «Победа» полностью отсутствуют места для сбора мусора. В результате этого, недалеко от ресторанного комплекса образовалась стихийная куча мусора, которую разносит ветер по территории парка. При этом побережье постоянно используется для велопрогулок, бега и просто для отдыха с детьми, написала Алена Шандрыгина в Facebook.

Ближайшие мусорные баки расположены на противоположной стороне Проспекта Героев Украины, в районе супермаркетов «Магелан» и «Амстор», поэтому многие люди выкидывают мусор прямо на выходе из парка, образовывая мусорную свалку, которая мешает отдыхать и дышать свежим воздухом. Весной в этом районе проводятся субботники, но через дней пять образуется снова большая свалка. Пока не появится возможность людям выкидывать мусор в контейнеры, чистого побережья на берегу парка не будет, – считает она.

Активистка обратилась к предпринимателям и депутатам, ко всем, кто может помочь решить проблему с установкой мусорный контейнеров.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 17:172670

Украинские биатлонисты выиграли «золото»

08.12.16 17:422280

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть пережити цю зиму

08.12.16 17:562310

В Николаевской области в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

08.12.16 18:142550

Украинцам могут добавить в календарь "серые" дни

Самые читаемые

10.12.16 14:136820

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166810

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325210

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064940

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама