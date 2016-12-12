08.12.16 17:172670
Сессия, по утверждению «команды Сенкевича», не состоится, заседание перенесено
|12.12.16 07:30
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Назначенная на сегодня, 12 декабря, сессия Николаевского городского совета не состоится
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Об этом НикВестям сообщил источник в мэрии.
Городской голова Александр Сенкевич попросил руководителя аппарата городского совета Михаила Коваля сообщить лидерам депутатских фракций о том, что пленарное заседание, назначенное на 12 декабря не состоится, так как мэр не сможет на нем присутствовать по состоянию здоровья.
На завтрашнем заседании планировалось утвердить персональный состав 8 заместителей городского головы, но так как вице-мэров согласно закону выносит лично мэр, поэтому заседание отменяется.
Секретарь горсовета Татьяна Казакова, которая могла бы в отсутствии мэра вести заседание, все равно не может вносить предложения по назначению заместителей городского головы.
Еще одной причиной переноса сессии является необходимость получить дополнительное время для согласования кандидатур заместителей с депутатскими фракциями.
Поэтому сессию по утверждению «команды Сенкевича» перенесли на четверг, 15 декабря.
Как ранее рассказывала в комментарии НикВестям Татьяна Казакова, дата 12 декабря была определена, потому что утвержденным вице-мэрам понадобилось бы минимум 10 дней, чтобы определить функционал и должностные обязанности для будущих структурных подразделений, которые будут в формате новой структуры мэрии.
Таким образом, с переносом завтрашнего заседания откладывается и последующее, на котором планировалось утвердить новую структуру мэрии.