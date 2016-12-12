Вчера, 11 декабря, в Николаеве появились первые елочные базары

Располагаются они, как правило, в привычных местах. Корреспондент «Інше ТВ» зафиксировал таковые на 3-1 и 6-й Слободских.

Стоимость сосен, которые, следует отметить, все «помечены» бирками, — от 200 грн. Как пояснил продавец, зависит от пышности и высоты сосны. А вот откуда «дровишки», продавцы затруднились ответить.

Также продают и сбитые из веток пихты настольные «елки». Цена зависит от размера – от 50 до 100 грн.

Насколько законны эти елочные базары, сказать сложно. Если, например, в Южноукраинске исполком заранее принял решение (07.12.2016 №302«Про організацію новорічних ярмарків»), которым упорядочил работу елочных базаров и предновогодних ярмарок, то на официальном сайте Николаевского горсовета подобного документа найти не удалось – максимум, что там есть по данной теме, это распоряжение городского головы «Про організацію та проведення святкових заходів до Дня Святого Миколая та новорічних і Різдвяних свят у м. Миколаєві», в котором нет ни слова о елочных базарах.