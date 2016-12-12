Сохранить молодость помогут кобылье молоко и спорт, - ученые

Специалисты из Казахстана разгадали секрет молодости. Оказывается, для этого нужно пить кумыс и другие кисломолочные продукты, сделанные на основе кобыльего молока, и больше двигаться

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Ученые заметили, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни растет. Так, если в 1960 году жители Казахстана в среднем жили до 58 лет, то в 2014 году средняя продолжительность жизни в стране составила 74 года.

На основании некоторых исследований специалисты пришли к мнению, что продлить молодость можно при помощи физических нагрузок и здорового питания, а именно при употреблении кисломолочных продуктов на основе кобыльего молока.

К слову, польза кумыса была замечена при лечении гастритов, туберкулеза, цинге, малокровия, сердечно-сосудистых заболеваний, неврастении, брюшного тифа и заболевании поджелудочной железы.

Отметим, что на сегодняшний день медики даже разработали целую систему оздоровления под названием кумысолечение.