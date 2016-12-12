В Харькове студенты ПТУ передали военным оскорбительные открытки

Авторами писем оказались двое студентов местного ПТУ, парень и девушка 16- и 15-летнего возраста.

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области провело проверку по факту написания двух анонимных писем, которые были адресованы украинским военнослужащим, проходящим лечение в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, и содержали пожелания смерти бойцам Вооруженных сил Украины.

Также в письмах были слова поддержки так называемым "Новороссии" и "Харьковской народной республики".

СБУ установила авторов этих писем, сообщил руководитель пресс-службы облуправления спецслужбы Владислав Абдула.

Об инциденте на днях рассказали в харьковской общественной организации "Сестра милосердия АТО", волонтеры которой помогают раненым военным.

Сообщалось, что 7 декабря студенты одного из училищ передали в местный военный госпиталь поздравительную открытку, посвященную Дню ВСУ.

На ватман в форме сердца ребята прикрепили аппликацию — цветы в форме сердечек с пожеланиями бойцам. На одном из них волонтеры заметили запись с прославлением так называемых "Новороссии" и "ХНР" и пожеланиями смерти военным.

На лепестке другого "цветка" "пожелание" содержало нецензурные слова в адрес бойцов. Волонтеры обратились к СБУ с просьбой расследовать инцидент.

Авторами писем оказались двое студентов местного ПТУ, парень и девушка 16- и 15-летнего возраста.

Как установили правоохранители, мотивом написания такого письма для парня стало личное неприязненное отношение к одному из добровольческих батальонов: в этом году у него возник конфликт с представителями этого добробата на почве футбольных предпочтений. Мотивы действий девушки-автора в настоящее время устанавливаются.