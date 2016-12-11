Ночью четыре области накроет снегопадом

По данным Укргидрометцентра, ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях будет сильный снегопад.

Ночью 12 декабря в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается сильный снег, днем в северной половине на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 12 декабря ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег, днем в северной половине на дорогах гололедица. Во второй половине дня 12 декабря на дорогах Киева гололедица», — говорится в сообщении. ГСЧС Украины призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.