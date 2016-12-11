08.12.16 17:172670
В Николаеве состоялся благотворительный концерт к Международному дню прав человека
|11.12.16 20:03
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В субботу, 10 декабря, в Николаеве прошел благотворительный концерт приуроченный к Международному дню прав человека
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Об этом сообщает корреспондент 0512.
Главными организаторами благотворительного концерта выступила общественная организация «Лига студентов Ассоциации юристов Украины» в Николаеве и Николаевский институт права НУ «ОЮА», при поддержке рекламного агенства «Marmalade» и юридической фирмы «Гарант Права».
В концерте приняли участия молодые исполнители разных возрастов. Символический благотворительный вечер продолжался около полутора часов и под аккомпанемент музыкальных произведений талантливых николаевцев, в итоге, было собрано 8 тысяч гривен.
По словам организаторов, все полученные средства будут отправлены на нужды Онкологического отделения детской областной больницы.