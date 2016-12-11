В Николаеве состоялся благотворительный концерт к Международному дню прав человека

В субботу, 10 декабря, в Николаеве прошел благотворительный концерт приуроченный к Международному дню прав человека

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Об этом сообщает корреспондент 0512.

Главными организаторами благотворительного концерта выступила общественная организация «Лига студентов Ассоциации юристов Украины» в Николаеве и Николаевский институт права НУ «ОЮА», при поддержке рекламного агенства «Marmalade» и юридической фирмы «Гарант Права».

В концерте приняли участия молодые исполнители разных возрастов. Символический благотворительный вечер продолжался около полутора часов и под аккомпанемент музыкальных произведений талантливых николаевцев, в итоге, было собрано 8 тысяч гривен.

По словам организаторов, все полученные средства будут отправлены на нужды Онкологического отделения детской областной больницы.