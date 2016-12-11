Миколаївщина. Станом на 16:00 в п’яти громадах проголосували 35% виборців

Станом на 16:00 на виборах у п’яти територіальних громадах проголосували 7759 виборців, що становить 35% від загальної кількості виборців, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА

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Так, станом на 16:00 у Чорноморській громаді проголосували 1002 виборця, у Олександрівській – 2977, у Мостівській – 777, у Прибужанівській – 2200 та Михайлівській – 803.

Нагадаємо, що у неділю, 11 грудня, в Миколаївській області проходять перші вибори в об’єднаних територіальних громадах. Виборці обиратимуть депутатів та голів у таких громадах: Чорноморська (Очаківський район), Михайлівська (Миколаївський район), Мостівська (Доманівський район), Олександрівська та Прибужанівська (Вознесенський район).

За крісла депутатів та сільських і селищних голів у п’яти об’єднаних територіальних громадах боротимуться 275 кандидатів.