Американские ученые развеяли главные мифы о сексе

Американские ученые развеяли несколько самых распространенных мифов о сексе.

Так, они доказали, что во время 20-секундного оргазма теряется лишь 2 калории, тогда как многие верят, что в такой приятный способ можно избавиться от 200 калорий.

Развеяли исследователи и миф, который гласит, что регулярный секс улучшает гибкость тела. Ученые утверждают, что занятия любовью не влияют на эластичность связок и гибкость тела. Опровергли ученые и миф о том, что регулярный секс повышает риск заболеть простудными заболеваниями.

Также не нашли исследователи научных доказательств тому, что менее раздражительны те женщины, у которых чаще бывает незащищенный секс. Не обнаружили они и связи между сексом и депрессивным состоянием. Правда подчеркнули, что у людей, переживающих депрессию, после секса состояние может несколько улучшиться. Но это будет лишь временное улучшение.

Ученые подчеркнули, что свои выводы они основывали на результатах исследования, в котором участвовали 300 женщин.