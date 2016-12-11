Николаевская компания "Прометей" опроверг информацию о пикете завода агрохолдинга Allseeds

Как пишет издание "Новости-N" со ссылкой на пресс-службу «Прометея», последняя распространила опровержение появившейся в Интернете информации о возможном пикетировании работниками компании маслоэкстракционного завода Allseeds в порту «Южный».

«9 декабря в сети появилась некорректная информация, к которой группа компаний «Прометей» не имеет отношения. Компания «Прометей» ценит сотрудничество с агрохолдингом Allseeds и не намерена его прекращать. На сегодняшний день возникли некоторые сложности в работе. Пока идет переговорный процесс, мы не считаем необходимым комментировать ситуацию и не делали этого.

Появившийся комментарий от имени Юлии Яшулиной является ложным, данный человек не работает в компании около двух лет и никогда не представлял ее позицию в общении с прессой.

Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте группы «Прометей» есть контакты пресс-службы, которая всегда готова делиться информацией и отвечать на ваши вопросы. Просим перед публикацией материалов на ваших ресурсах проверять информацию – это пойдет на пользу вашей и нашей репутации», - говорится в сообщени.

Раннее сообщалось, что .