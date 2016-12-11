Синоптики обещают морозы и снег со вторника

В понедельник в большинстве областей Украины ожидается дождь с переходом в мокрый снег, 13 декабря - небольшой снег и существенное снижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

12 декабря в северо-восточных и восточных областях местами сильный мокрый снег, гололедица.

Температура ночью и утром +2 ...-3, с понижением в течение дня до 5-8 мороза; на дорогах местами гололедица.

Лишь в южной части без осадков, температура на протяжении суток +2...+7. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.

В Киеве и области ночью - дождь с переходом утром в мокрый снег. На дорогах местами гололедица, температура ночью и утром около 0° с понижением днем до 5° мороза.