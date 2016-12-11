На Николаевщине явка на выборы в общинах на 12 часов составила 18%

Явка на выборы в пяти объединенных территориальных общинах Николаевской области по состоянию на 12:00 составила 18%. На избирательных участках проголосовали 3826 избирателей из общего количества 21 000 858.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передают" НикВести".

В Черноморской общине из 2934 избирателей проголосовали 622, в Александровской из 7790 пришли на участки 1050, в Мостовской из 2854 избирателей проголосовали 507, в Прибужановский из 5882 - 1185 и в Михайловской из 2398 избирателей свой голос отдали 462.

Напомним, что выборы проходят в таких общинах: Черноморская (Очаковский район), Михайловская (Николаевский район), Мостовская (Вознесенский район), Александровская и Прибужановская (Вознесенский район).

За кресла депутатов и сельских и поселковых голов в пяти объединенных территориальных общинах борются 275 кандидатов.

Напомним, сегодня в Украине избирают органы местной власти, на Николаевщине выборы в 5 объединенных общинах.