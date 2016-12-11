Не приходя в сознание: пьяный избиратель уснул в кабинке для голосования

Сегодня в ходе выборов в территориальные общины житель Полтавской области заснул прямо в кабинке для заполнения бюллетеней, пребывая в крайней стадии алкогольного опьянения.

Как сообщают СМИ, избиратель, видимо, начал праздновать победу своего кандидата не только до подведения итогов голосования, но и до самого голосования. Поэтому пришел на участок в Полтавской области «сильно навеселе».

Поскольку на участок для голосования его под руку завела сестра, бюллетень ему выдали и отпустили в кабинку, где он должен был самостоятельно исполнить свой гражданский долг.

Из кабинки мужчина долго не выходил, решили, что задумался: сегодня в 13 областях выбирают советы и головы территориальных общин.

Но один из избирателей случайно разглядел через щель в кабинке и рассказал членам комиссии, что там «что-то не так». Члены комиссии открыли кабинку и констатировали, что избиратель спит.

Бюллетень в урну за него всё-таки опустили, а сестра увела горе-избирателя восвояси.