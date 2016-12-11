На Николаевщине должны появиться новые футбольные площадки, - Тарас Креминь

Народный депутат Украины Тарас Креминь на заседании Бюджетного комитета Верховной Рады призвал главу комитета, а по совместительству и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко инициировать строительство новых футбольных площадок и современных объектов спортивной инфраструктуры на Николаевщине.

Об этом Тарас Креминь написал на своей странице в Facebook. Об этом пишут " НикВести".

По его словам, по инициативе министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова с 2017 года 10% средств из Государственного фонда регионального развития будут направлены на спортивные объекты. Политик отметил, что в 2016 году Николаевщина это требование выполнила сверх нормы, завершая строительство зала фехтования в парке Победы.

Помимо этого, считает нардеп, вскоре с появлением первого в Украине завода по изготовлению искусственного покрытия для стадионов на Николаевщине должны появиться новые футбольные площадки, особенно в районах с устойчивыми традициями.

– Как по мне, это, кроме Николаева, касается Очакова (в 2016-м мы вместе наконец вернули в коммунальную собственность стадион Артания), а также Первомайска, Баштанки, Врадиевки, Снигиревки, Новой Одессы, Казанки, Южноукраинска, других райцентров и новосозданных общин края (Черноморка имеет лучший стадион среди будущих ОТГ), – отметил Тарас Креминь.

Народный депутат также рассказал президенту ФФУ о ситуации с завершением строительства стадиона в Парке Победы с его готовностью более 90% и долгами перед подрядчиком - более 20 миллионов гривен.

– Без поддержки местных депутатов и армии болельщиков нам не сдвинуть с места идею создания лучшего на юге Украины центра олимпийской подготовки, – считает он.