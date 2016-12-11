На Николаевщине избирателю выдали бюллетень для голосования без паспорта

В селе Вороновка Александровской поселковой объединенной общины члены избирательного участка №480198 выдали избирателю бюллетень без предъявления паспорта.

Как прокомментировали члены УИК наблюдателю Гражданской сети ОПОРА члены комиссии, они и так знают в лицо избирателя бабу Катю. Согласно части 3 статьи 3 Закона Украины «О местных выборах», документом, удостоверяющим личность, подтверждающий гражданство и удостоверяет место жительства избирателя на местных выборах, являются паспорт гражданина Украины и временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины).

Также абзац второй части 7 статьи 77 Закона Украины «О местных выборах» предусматривает предъявление документа избирателем при проведении голосования, отмечают в «ОПОРе».