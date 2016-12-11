Предполагается, что на следующей неделе Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета примет поправку в Бюджетный кодекс Украины, согласно которой Николаевская область будет включена в «таможенный эксперимент» и станет пятой областью, где он работает.

Как пишет издание "Никвести", об этом на брифинге после выездного заседания бюджетного комитета парламента в Николаеве вчера, 9 декабря, заявил глава этого комитета, народный депутат Андрей Павелко.

— Изучая положение дел в Николаевской области, мы еще раз убедились, насколько здесь кричащая ситуация с состоянием дорог. И все члены комитета подтвердили, что в каждом регионе, конечно, есть свои особенности, но в Николаевской области – это состояние дорог. Руководитель области Алексей Савченко также поставил акцент именно на решении этого вопроса. И я уверен, что сегодня бюджетный комитет еще раз подтвердил, что этот вопрос необходимо поддержать, - сказал Андрей Павелко.

Он уверен, что на уровне бюджетного комитета Верховной Рады этот вопрос будет проголосован, а дальше дело за всеми народными депутатами.

— Буквально на следующей неделе мы будем принимать решение ко второму чтению все поправки к Бюджетному кодексу. Сегодня было принято решение о том, чтобы продлить этот эксперимент, и сейчас будет приниматься окончательное решение по второму чтению — те области, которые необходимо поддержать в данном эксперименте. Вот в этом и заключался вопрос – чтобы бюджетный комитет поддержал данную поправку, внес Николаевскую область в список областей, которые подпадают под этот эксперимент, и дальше уже парламент будет определять свою точку зрения по этому вопросу, окончательное решение, - рассказал Андрей Павелко.

Глава бюджетного комитета добавил, что вопрос о включении Николаевскую область в эксперимент был поднят как раз вовремя.

— Как раз был вовремя поднят этот вопрос, потому что как раз сейчас в это время подходит весь перечень поправок, которые будут выноситься в сессионный зал ко второму чтению Бюджетного кодекса, - рассказал Андрей Павелко.

Как известно, сейчас Одесская, Волынская, Львовская и Черновицкая области, а также город Киев принимают участие в эксперименте, когда деньги на финансирование дорог государственного значения поступают из сверхплановых доходов региональных таможен.

— Еще в этом году нами был зарегистрирован законопроект, чтобы убрать слово «эксперимент» и дать всем областям лучше работать, мотивировать администрации и получить дополнительный ресурс для своих целей – дорожной сферы. Но этот законопроект, к сожалению, пока не был рассмотрен в зале парламента. Он был утвержден на комитете ко второму чтению, но на данный момент этот законопроект пока не вынесен в парламент, - добавил Андрей Павелко.