На Николаевщине очередная вспышка АЧС

В Николаевской области уже шестой месяц регулярно возникают новые случаи выявления вируса африканской чумы свиней в частным домовладениях и на фермах. Вчера наличие АЧС подтвердили в Очакове и ввели в городе карантин. Об этом сообщают в группе «Очаков Online» в соцсетях.

9 декабря, анализы, поведенные в Киевской лаборатории, подтвердили, что гибель свиньи в одном из домовладений Очакова была вызвана вирусом африканской чумы свиней.

На данный момент в городе выставляют карантинные блок посты. На рынке запрещена продажа всех видов продукции животного происхождения. Работает областная комиссия.