Семенченко: «Вы будете гореть в аду!» (ВИДЕО 18+)

Скандальный нардеп Семенченко вышел к протестующим под Радой предпринимателям, которые пострадали в результате сноса торговых павильонов.

В разговоре с ними Семенченко пообещал защитить уже разрушенный бизнес, после чего планировал вернуться в здание парламента.

Но ему помешал журналист, напомнивший экс-комбату «Донбасса» о судебном процессе, в ходе которого Семенченко был лишен звания майора ВСУ.

Это очень разозлило нардепа и он, используя нецензурные выражения, заявил, что журналист будет гореть в аду.