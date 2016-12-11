08.12.16 17:082460
Семенченко: «Вы будете гореть в аду!» (ВИДЕО 18+)
|11.12.16 10:45
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Скандальный нардеп Семенченко вышел к протестующим под Радой предпринимателям, которые пострадали в результате сноса торговых павильонов.
В разговоре с ними Семенченко пообещал защитить уже разрушенный бизнес, после чего планировал вернуться в здание парламента.
Но ему помешал журналист, напомнивший экс-комбату «Донбасса» о судебном процессе, в ходе которого Семенченко был лишен звания майора ВСУ.
Это очень разозлило нардепа и он, используя нецензурные выражения, заявил, что журналист будет гореть в аду.