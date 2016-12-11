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Ученые выяснили, что домашняя еда приносит больше пользы

11.12.16 15:00Сколько просмотров этой статьи204Сколько комментариев этой статьи0

Американские ученые утверждают, что причина ожирения людей может быть связана с привычкой есть вне дома, пишет Medikforum.

Ученые из США провели исследование, которое доказало, что не только злоупотребление фаст-фудом, но и еда в кафе и ресторанах негативно сказывается на весе многих жителей нашей планеты.

Исследование показало, что процент населения Земли с лишним весом в последние пять лет увеличивается пропорционально росту числа заведений общепита. При этом исследователи уточняют, что не имеет значения, относятся ли эти заведения к фаст-фуду.

Американские специалист отметили, что в мире наблюдается тенденция снижения интереса людей к кулинарии в домашних условиях. Авторы исследования полагают, что это может быть одной из главных причин увеличения числа людей, страдающих от ожирения.

Исследователи поясняют, что в случае, когда человек ест не дома, он не знает точный состав блюд, поэтому не может правильно рассчитать их калорийность. Кроме того, если порция оказывается слишком большой, большинство людей ее все равно доедают, поскольку за нее уже заплачено.

Также, что немаловажно, во время еды в кафе или ресторане люди чаще себе позволяют десерт и сладкие напитки, а это, как известно, негативно сказывается на фигуре и весе.

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Четверг, 22.12.2016

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