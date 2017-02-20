В 2016 году в Николаеве запустили 11 лифтов, которые не работали более 10 лет

В 2016 году за счет средств из городского бюджета в Николаеве отремонтировали 11 лифтов, вынужденно простаивающих более 10 лет. Об этом рассказал мэр Александр Сенкевич в программе «Диалог» на телеканале «МАРТ».

За 2016 год мы запустили 11 лифтов, которые не работали более 10 лет. В каждом из этих домов мы провели встречу с горожанами, предложили им создать ОСМД, - сказал городской голова.

Александр Сенкевич подчеркнул, что ОСМД – это эффективный инструмент управления жильем, который дает возможность экономить на коммунальных услугах:

ЖЭКи должны либо стать обслуживающими компаниями, либо быть ликвидированы. На сегодняшний день люди имеют право создавать ОСМД, и николаевцы идут на это. Ведь, будучи в ОСМД, они могут контролировать свой тариф, качество услуг, которые им оказываются, и многие другие вещи. Люди могут сами распределять свои ресурсы. И чтобы максимально мотивировать людей, в этом году мы продолжаем программу «90/10» - люди аккумулируют квартплату, они собирают 10 процентов, мы добавляем еще 90 процентов от суммы, необходимой на ремонт дома.

Как подчеркнул городской голова, только в 20016 году николаевцы создали около 345 ОСМД. Тогда как за прошедшие 25 лет – всего 250 таких объединений.