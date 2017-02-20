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Мер Николаева призвал николаевцев пользоваться помощью государства и оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ

20.02.17 13:10Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Александр Сенкевич призвал николаевцев пользоваться помощью государства и оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ. С такой просьбой городской голова обратился к горожанам в пятницу, 17 февраля, в эфире ТРК "Март".

  • Людям сейчас очень сложно справляться с платежами по новым тарифам, поэтому рекомендую всем идти и оформлять субсидию. Если государство дает возможность получать помощь, нужно этим пользоваться. Субсидия - это безвозвратная финансовая помощь, предназначенная для того, чтобы в тяжелое время экономической нестабильности, военных действий в стране люди могли выжить, - сказал мэр.

Александр Сенкевич добавил, что на сегодняшний день городской голова при всем своем желании не влияет на пуск тепла в городе. Теплоснабжающие организации - ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и ПАО "Николаевская ТЭЦ" - не принадлежат городу и не являются коммунальными.

  • Но на данный момент уже начат процесс передачи "Николаевоблтеплоэнерго" на баланс города. Это произойдет уже в текущем году. У меня есть основания утверждать, что в 2017 году пуск тепла абонентам "Николаевоблтеплоэнерго" будет производить коммунальное городское предприятие. Мы сможем сами заключать договора с НАК "Нафтогаз України", вести переговоры, то есть, управлять. Тогда уже все будет зависеть от городского головы, как человека, назначающего директоров коммунальных предприятий, - сообщил городской голова.

Александр Сенкевич напомнил, что у "Николаевоблтеплоэнерго" есть кредит Мирового банка, составляющий около 20 млн. долл.

  • Этот кредит нужен для того, чтобы сделать предприятие более эффективным, что, в свою очередь, позволит получать высокий коэффициент полезного действия (КПД) от котельных, и таким образом, экономить на тепле, - рассказал мэр. - Установка тепловых счетчиков, которая происходит повсеместно в городе, фактически не снижает стоимость тепла. Это просто учет того, что мы потребляем. Во всяком случае, это уже честно по отношению к горожанам, которые платят не за потери тепла и отопление улицы, а только за то, что поступает в дом. Это мотивирует людей утеплять свои дома и квартиры, оборудовать правильное кондиционирование в квартире, или сделать хотя бы самое простое - наклеить теплоотражающий экран за батареей.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета

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