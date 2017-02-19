Где в Николаеве в понедельник не будет света: найдите свой адрес Плановые отключения пройдут на четырех улицах В понедельник, 20 февраля, в Николаеве запланированы отключения света по нескольким адресам на четырех улицах. Где именно отключат электроэнергии, говорится на сайте "Облэнерго". Плановые отключения электроэнергии пройдут с 8 утра до 17 вечера. Они коснутся следующих адресов: ул.Космонавтов, 132-134-А, вул. Пограничная, 66, 77-А; вул.Садовая, 26, 28; ул. Чкалова, 63-83-А. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама