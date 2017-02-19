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Где в Николаеве в понедельник не будет света: найдите свой адрес

19.02.17 19:48Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Плановые отключения пройдут на четырех улицах

В понедельник, 20 февраля, в Николаеве запланированы отключения света по нескольким адресам на четырех улицах. Где именно отключат электроэнергии, говорится на сайте "Облэнерго".

Плановые отключения электроэнергии пройдут с 8 утра до 17 вечера.

Они коснутся следующих адресов: ул.Космонавтов, 132-134-А, вул. Пограничная, 66, 77-А; вул.Садовая, 26, 28; ул. Чкалова, 63-83-А.

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