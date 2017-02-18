В "Укрэнерго" заявили, что веерных отключений электричества в Украине не будет

18.02.17 08:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что за последние дни серьезно пересмотрен режим работы электростанций, что позволит экономить запасы имеющегося на них угля.

Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил исполняющий обязанности главы национальной энергокомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает "УНН".

"За последние дни мы серьезно пересмотрели режим работы электростанций. Например, Славянская станция, запасов которой хватало на 14 дней, перешла на работу малого корпуса малого блока, и сейчас ее запасы оцениваются более чем на 50 дней. Но она при этом практически не производит электроэнергию. Эти меры больше предназначены для того, чтобы обеспечивать теплом населенный пункт ", – рассказал он.

При этом Ковальчук подчеркнул, что веерных отключений не будет.

26 декабря 2016 года ветераны добробатов объявили о начале блокады "ЛДНР", требуя освобождения заложников. В связи с этим на теплостанциях возник дефицит угля. Блокада распространяется и на поставки антрацита с территорий, которые контролируют пророссийские террористы. До 26 января были заблокированы две железнодорожные ветки в Луганской области.

2 февраля участники блокады перекрыли железнодорожный переезд возле Бахмута Донецкой области. 6 февраля в полиции заявили, что вблизи города Часов Яра Донецкой области люди в балаклавах пытались перекрыть дорогу и препятствовали работе правоохранителей на трассе Бахмут – Константиновка.

10 февраля участниками блокады была перекрыта трасса Ясиноватая – Константиновка, где начались инженерные работы и обустройство местности. Премьер-министр Владимир Гройсман 14 февраля заявил, что нужно разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом.

15 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление о введении временных чрезвычайных мер в энергетической системе Украины. Меры направлены на минимизацию использования угля антрацитовой группы.

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Суббота, 18.02.2017

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