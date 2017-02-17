Украинцев через неделю обяжут провести энергоаудит за свой счет: Кому и за что придется раскошелиться

В Украине еще в конце прошлого года, как заявлял вице-премьер Геннадий Зубко, должны были принять законопроект «Об энергетической эффективности зданий». Документ, разработанный правительством, парламентарии не поддержали.

Уже в следующий четверг нардепы проголосуют за новую редакцию законопроекта, разработанную профильными комитетами Рады.

Принятие документа станет первым шагом в «коммунальной революции» – все государственные здания, новострои и дома, участвующие в государственной программе, должны будут получить сертификат энергетической эффективности зданий. «Сегодня» выяснил, что изменится после принятия закона «Об энергетической эффективности зданий» и кому придется заплатить за сертификат энергоэффективности.

Первый шаг на пути к созданию Фонда энергоэффективности.

Еще в прошлом году Кабмин анонсировал создание Фонда энергоэффективности в апреле 2017-го. Из бюджета Украины в Фонд направят 800 миллионов гривен, 25 миллионов евро выделит Германия и еще 100 миллионов евро – Европейский союз. Этими деньгами сможет воспользоваться любая семья: деньги потратят на термомодернизацию жилых зданий.

Для работы Фонда необходимо принять три закона: «Об энергетической эффективности зданий», «Коммерческом учете коммуслуг» и «О жилищно-коммунальных услугах».

Правительственная редакция закона «Об энергоэффективности зданий» предполагала, что всем украинцам за свой счет придется провести энергораудит своих квартир. В новой редакции, подготовленной профильными комитетами Рады, это норму убрали. Как предполагает один из соавторов законопроекта, народный депутат Алексей Рябчин, с большой долей вероятности документ примут уже в следующий четверг.

В Украине еще в конце прошлого года, как заявлял вице-премьер Геннадий Зубко, должны были принять законопроект «Об энергетической эффективности зданий». Документ, разработанный правительством, парламентарии не поддержали. Уже в следующий четверг нардепы проголосуют за новую редакцию законопроекта, разработанную профильными комитетами Рады.

Принятие документа станет первым шагом в «коммунальной революции» – все государственные здания, новострои и дома, участвующие в государственной программе, должны будут получить сертификат энергетической эффективности зданий. «Сегодня» выяснил, что изменится после принятия закона «Об энергетической эффективности зданий» и кому придется заплатить за сертификат энергоэффективности.

Первый шаг на пути к созданию Фонда энергоэффективности.

Еще в прошлом году Кабмин анонсировал создание Фонда энергоэффективности в апреле 2017-го. Из бюджета Украины в Фонд направят 800 миллионов гривен, 25 миллионов евро выделит Германия и еще 100 миллионов евро – Европейский союз. Этими деньгами сможет воспользоваться любая семья: деньги потратят на термомодернизацию жилых зданий.

Для работы Фонда необходимо принять три закона: «Об энергетической эффективности зданий», «Коммерческом учете коммуслуг» и «О жилищно-коммунальных услугах».

Правительственная редакция закона «Об энергоэффективности зданий» предполагала, что всем украинцам за свой счет придется провести энергораудит своих квартир. В новой редакции, подготовленной профильными комитетами Рады, это норму убрали.

Как предполагает один из соавторов законопроекта, народный депутат Алексей Рябчин, с большой долей вероятности документ примут уже в следующий четверг.»Правительство хотела каждую квартиру обязать проводить энергоаудит.

Это обязательство исходит из европейской традиции и это их требование. У них 70% квартир сдается, аренда там прозрачная, с нее платят налоги и государство защищает потребителей, чтобы потребители знали, сколько энергии потребляет квартира», – рассказывает парламентарий. В обновленной редакции закона аудит должны пройти только три вида зданий:

Новострои

Здания, в которых находятся органы государственной и местной власти Жилые многоэтажки, которые претендуют на участие в государственных программах «Я, вместе с Аленой Бабак, комитетом ЖКХ, мы объединились и подали версию, под которой подписались представители всех политических сил. Это дает мне возможность предполагать, что эту редакцию законопроекта в парламенте поддержат», – рассказывает Алексей Рябчин.

Как отмечают эксперты, зачастую здания государственных и коммунальных учреждений, объекты социальной сферы (школы, садики, больницы), тратят энергоресурсы «впустую». Тепло уходит через неутепленные стены, окна, вентиляцию, крышу. При этом оплачивается отопление таких зданий за бюджетный счет.

«В этом сегменте есть большой потенциал. Вместе с «Киевэнерго» в рамках совместной программы «Энергоэффективный клиент» мы проанализировали энергопотребление более 1 тыс зданий в Киеве. Оказалось, что есть целый ряд бюджетных учреждений, которые потребляют энергоресурсов в 8-20 раз больше, чем могли бы по нормативу!», – рассказывает директор ДТЭК ЭСКО Роман Федорченко.

К слову, следом за законопроектом «Об энергетической эффективности зданий» в Раде также рассмотрят новую редакцию закона «О ЖКУ». В результате украинцам с долгами за коммуналку придется платить пеню – 0,1% за каждый день просрочки, но не больше 100% от суммы долга.

Нарушителям грозят штрафы

В прошлом году десятки тысяч украинцев воспользовались государственной программой «Теплый кредит». По данным Агентства Госэнергоэффективности, большинство семей с помощью программы меняли окна в квартирах. Средства также тратили на утеплитель, энергоэффективные лампы, котлы и т.д. Главная цель программы – повысить эффективность энергопотребления.

При этом, украинцы обшивали дома слоем утеплителя 50 мм (при необходимых 100-120 мм), покупали окна с низким сопротивлением теплопередачи (по стандартам – сопротивление должно быть не менее 0,75 м²*К/Вт). Как отмечают эксперты, главная «ошибка» – перед утеплением необходимо было провести энергоаудит. Иначе неправильное утепление дома может привести к смещению точки росы и плесени в квартирах, а не экономии тепла.

Если законопроект «Об энергетической эффективности зданий» примут, украинцы, прежде чем получить государственную помощь на термомодернизацию (в том числе из Фонда энергоэффективности, по местным программам), должны будут пройти энергоаудит и получить соответствующий сертификат. Подробнее о том, как и зачем проводят энергоаудит, можно прочитать здесь. Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:

до 100 квартир – 9.5 тыс. гривен до 300 квартир – 12 тыс. гривен до 350 квартир – 13 тыс. гривен Платить за энергоаудит и сертификат должны владельцы здания. Правда, в законе уточняется: сертификаты начнут проверять только в начале следующего года. При этом полученный сертификат будет действителен 10 лет. Нарушителям грозит штраф – от 3400 до 5100 гривен.

Огромный потенциал и высокие теплопотери

Если бы Украина достигла уровня энергоэффективности Польши, уверен заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский, и отказалась от импорта газа, благосостояние украинцев можно было бы увеличить в 3,5 раза. «За 25 лет независимости северному соседу мы заплатили более 100 миллиардов долларов за газ, это еще один ВВП», – рассказывает парламентарий.

В среднем Украина потребляет 32 миллиарда кубометров газа за год (промышленность и население), а добывает примерно 20 миллиардов кубов: остальное приходится импортировать. Если сократить потребление и отказаться от импорта, ежегодно можно экономить миллиарды долларов. Так, в этом году Украина в среднем покупала тысячу кубометров газа за 185 долларов, в следующем году цена поднимется до 245 долларов.

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, потери газа при отоплении домов – 9 миллиардов кубометров в год, еще 2,4 миллиарда «пропадает» в системе теплоснабжения. Если провести модернизацию сетей и утеплить дома, ежегодно можно тратить как минимум на 11 миллиардов кубометров газа меньше. Для того чтобы создать рынок энергоэффективности и провести модернизацию домов, понадобится от пяти до восьми лет.

Как рассказывает опытный энергоаудитор, менеджер проектов ДТЭКЭСКО Сергей Свистюк, большинство зданий, которые он обследовал, соответствовали низшим классам энергоэффективности «Е» и «F». Такие дома расходуют от 30 до 70% тепла «впустую».