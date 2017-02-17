В Киеве за дорогое тепло отказываются платить целыми домами

Киевляне начали получать январские платежки за тепло. Как и предполагали «Вести», из-за сильных морозов суммы в квитанциях выросли еще больше. Киевляне уже домами отказываются платить за тепло. В «Киевэнерго» говорят, что перерасчета не будет.

Тем временем жителей столицы может ждать еще один сюрприз — из-за проведения в Киеве Евровидения, могут повысить стоимость электроэнергии. Юристы: это незаконно.

На четверть больше

Проживающая в одной из новостроек Голосеевского района Алла Приходько рассказала «Вестям», что в этом месяце получила платежку, в которой сумма практически на 20% больше декабрьской. «За декабрь мне насчитали 4 тыс. грн, а уже за январь — 4,7 тыс. грн. В энергоснабжающей компании мне не объяснили причину», — говорит Алла.

С похожей ситуацией столкнулись и другие киевляне. Так, жительница бул. Шамо, Елена Гордиенко, за январь получила квитанцию в размере 2,1 тыс. грн, хотя за декабрь было на 600 грн меньше. «К тому же были дни, когда температура в квартире падала до 18 градусов», — жалуется Елена.

Как пояснили в «Киевэнерго», расчет 90% стоимости тепла происходит по показателям домовых счетчиков, и здесь многое зависит от состояния самого здания и его энергоэффективности. Также на стоимость отопления влияет и температура воздуха, которая в январе была существенно ниже, чем в декабре.

В компании заявили, что оснований для перерасчета нет. «Дорогой газ — дорогое тепло. В стоимости централизованного отопления удельный вес газа достигает почти 80%. Но люди надеются, что это недоразумение, потом пересчитают. Оснований для массового перерасчета нет», — сказал коммерческий директор «Киевэнерго» Евгений Бушма.

Не хотят платить

Тем временем киевляне отказываются платить по высоким тарифам за тепло. Так, в Голосеевском районе жители одного из ЖК, получившие в платежках от 2 тыс. грн до 3 тыс. грн за отопление небольших однокомнатных квартир, подняли вопрос о мошенническом завышении счетов, которые выставляет коммерческий ЖЭК, и хотят отказаться платить за тепло.

Сейчас онисобирают подписи. Есть отказники платить и в коммунальных домах. Например, к такому решению склоняются жители одного из подъездов многоэтажки на бул. Шамо. А на Подоле, на ул. Волошской, отказался платить за тепло целый дом.

Правда, энергетический эксперт Мария Яковлева считает, что бойкот платежей — не метод борьбы. «Суммы задолженностей будут только расти, и законы не на вашей стороне, — подчеркнула Яковлева. — При получении платежки с аномальной суммой за тепло сначала следует обратиться к управителю дома с требованием проверить среднемесячную температуру теплоносителя. К нам на дом пришла платежка в размере 300 тыс. грн. Мы спустились к счетчику и сняли показания. Оказалось, что среднемесячная температура теплоносителя была 37 градусов из минимально допустимых 55. В итоге мы написали жалобу и общедомовой счет снизился до 100 тыс. грн, то есть в три раза».

Из-за Евровидения могут повысить цены на «ток»

Помимо заоблачных цен на тепло, киевлян может ждать еще одно повышение — на этот раз на электроэнергию, и связано оно с... проведением в Киеве Евровидения.

Мэрия совместно с «Киевэнерго» обратились в НКРЭКУ с просьбой временно повысить тариф на электроэнергию киевлянам с «целью достойного проведения песенного конкурса Евровидение-2017». Об этом «Вести» узнали из ответа КГГА на запрос депутата Киеврады Александра Пабата.

Согласно документу, для гарантированного электроснабжения МВЦ во время проведения Евровидения в Киеве необходимо выполнить ремонтные работы на сумму 38,6 млн грн. «Киевэнерго» совместно с КГГА обратилось в НКРЭКУ с просьбой включить в тариф на передачу электроэнергии соответствующих средств», — говорится в документе.

«Это вопиющий факт. Почему киевляне должны платить за услуги, которые одна коммерческая структура оказывает другой?» — возмущается Пабат.

А адвокат Иван Либерман такие действия столичных властей называет незаконными, которые влекут за собой возбуждение уголовного дела по статье «Превышение полномочий». «Почему жители Виноградаря или Троещины должны платить за конкурс государственного масштаба?» — подчеркнул Либерман.