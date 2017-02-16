Газовщики Николаева заверили, что ничего не домешивают в газ

16.02.17 10:40Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В ПАО «Николаевгаз» показали процесс подачи газа в дома горожан, акцентируя внимание на том, что ничего в него не домешивают.

Как пишет сайт "ПН", об этом шла речь в ходе пресс-тура, который «Николаевгаз» организовал для журналистов в среду, 15 февраля. В ходе пресс-тура журналисты посетили объекты газотранспортной системы.

В их присутствии был произведен отбор газа в двух точках – на газораспределительной станции и у конечного потребителя. Анализ природного газа, взятого на ГРС, был проведен в лаборатории линейного управления «Укртрансгаза». Согласно протоколу измерений, все показатели соответствуют нормам.

Начальник управления «Укртрансгаз» Евгений Литвинюк заверил журналистов, что на этапе, когда голубое топливо попадает в газовую систему, совершить какие-либо манипуляции с ним невозможно.

  • Система газопроводов является герметичной и целостной, и газ по этой системе проходит под давлением. Любое вмешательство в работу газотранспортной системы ГРС может привести к аварии или взрыву, - добавил он.

Начальник отдела продаж ПАО «Николаевгаз» Иван Ткаченко считает, что главным фактором нареканий на качество газа является его цена.

  • Когда цена газа была меньше, вопросов к его качеству тоже было меньше. И это справедливо, люди хотят получать качество, соответствующее стоимости продукта. Однако, причиной визуальных изменений подаваемого газа являются субъективные факторы, например, засоренность горелок или чистота газового оборудования в целом. В случае, когда потребитель имеет претензии к тому, что газ плохо горит – не тем цветом, не с той интенсивностью, - ему необходимо периодически проводить технический осмотр и чистку газового оборудования, - убежден Иван Ткаченко.

Пробы природного газа были взяты и в одной из николаевских квартир. Его анализом занимается киевская лаборатория ГП «Укрметртестстандарт». Результаты независимого исследования физико-химических показателей николаевского газа киевляне обещают предоставить в ближайшее время.

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