Как обмануть счетчик: Украинцы хитрят, чтобы облегчить платежки

В Сети наблюдается бум продаж гаджетов, которые якобы уменьшат платежки за газ, воду и свет. "Вести" выяснили, есть ли польза от устройств.

Рост коммунальных тарифов подстегнул интерес украинцев к гаджетам, которые якобы могут уменьшить платежки за электричество, газ и воду.

Продавцы предлагают сотни устройств и уверяют, что имеют поставки «доработанных» счетчиков прямо с заводов. А вот поставщики услуг предупреждают: штраф за использование таких гаджетов можно выплачивать всю жизнь.

В Раде даже предлагают ввести уголовную ответственность, ведь такие приборы влияют на безопасность полетов и провоцируют тяжелые болезни.

Связи на заводе

Одно из самых ходовых предложений — магниты, останавливающие газовые и водяные счетчики. Схема не нова, но в последнее время из-за космических сумм в платежках рынок расцвел: магниты в Сети предлагают сотни продавцов, а их стоимость в зависимости от мощности колеблется от 300 до 1500 грн.

Можно даже купить готовый счетчик, «прошитый» под «взаимодействие» с магнитом. Стоимость — 2500–3000 грн, притом что «чистые» модели продают за 600–800 грн. «Дороже, потому что наш счетчик магнитом останавливается, а из магазина — нет.

В наших идет модификация с завода (счетчик с металлическими деталями, которые реагируют на магнит). Также на заводе могут снять со счетчика магнитную защиту», — говорит продавец из Киева. «Как использовать магнит, я объясню, когда установите счетчик. Корпус намагничиваться не будет — магнитик, как 5 копеек», — успокаивает продавец Сергей из Прилук.

Газовщики уверяют: эти объявления — мошенничество. «Магнит не может повлиять на работу газового счетчика», — сказали нам в пресс-службе «Киевгаза».

Подтверждает вероятность «развода» и экс-заммэра Киева по коммунальным вопросам Александр Мазурчак. Но он не исключает, что возможен и сговор продавцов «прошитых» счетчиков с коммунальщиками: «Я не исключаю, что счетчики могут перенастраивать бывшие работники служб, которые в теме. Может быть и сговор — если сотрудника, поверяющего счетчики, «купили» и он выдает сертификаты с печатями о прохождении поверки».

При этом, добавляет Мазурчак, у контролеров существуют и другие способы выявить обман: «Достаточно приложить скрепку к счетчику. Если прилипнет, значит использовался магнит. Если в семье три человека, а расходуется 100 л воды в сутки — понятно, что счетчик работает неправильно».

К слову, некоторые домохозяйки идут на другую хитрость. «Если мне не к спеху, я открываю кран, чтобы чуть капало, и подставляю кувшин-фильтр. Счетчик не реагирует, а мне литр воды минут за 20 набирается», — говорит жительница Сум Виктория Степановна.

"Не обнаружит электрик"

Самыми защищенными считаются электросчетчики. «В современных моделях стоят датчики Холла и радиопомех, которые реагируют на попытки химичить с магнитами. Подносишь магнит — и счетчик превращается в «кирпич»: разблокировать можно лишь в сервисном центре», — рассказали «Вестям» на одном из заводов, производящих счетчики.

Однако дельцы уверяют: научились обходить и такую защиту. «Мы предлагаем прибор, который останавливает сам счетчик, а вы потом можете хоть сварочный аппарат подключить. У нас есть более 200 разновидностей, которые наши инженеры с энергетиками адаптировали под особенности почти всех электросчетчиков. Если счетчик потом снимают на поверку, то электромеханические вообще не показывают, что подключался наш прибор, а в электронных с памятью просто будет видно, что в момент подключения электропотребления не было», — рассказывает продавец из Днепра. Такие «гаджеты» стоят от 3,8 тыс. грн до 29 тыс. грн.

Энергетики парируют: заявляя о безнаказанности таких схем, продавцы лукавят. «Это «незаконно действующее устройство», за которое существует админответственность. Если мы доказываем, что прибор останавливает счетчик, виновника наказываем на десятки и сотни тысяч гривен. На современных счетчиках стоят серьезные механизмы защиты — не верьте, если говорят, что кто-то может бесследно «задавить» «мозги» счетчика», — подчеркнул сотрудник дирекции по безопасности «Днепрооблэнерго» Леонид Мельников.

Вечные должники

О том, что попытки сэкономить таким способом могут превратить украинца в вечного должника, свидетельствуют материалы судебного реестра. Неустойки, которые обычно выставляют махинаторам поставщики услуг, редко оказываются менее 10 тыс. грн. Так, 20 января ужгородский суд на 22 тыс. грн оштрафовал жителя Закарпатья, который установил магнит на электросчетчик.

А в Днепропетровской области контролеры обнаружили вмешательство в работу электросчетчика в одном из отельных комплексов. «Встроенный индикатор влияния постоянного магнитного поля моргает красным цветом, что подтверждает, что на счетчик влияли магнитом», — говорится в материалах дела. Хозяев базы отдыха оштрафовали на 83 тыс. грн.