02.02.17 07:371300
В Николаеве на Ингульском и Варваровском мостах начали латать ямки
|15.02.17 19:52
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Во вторник, 14 февраля, в Николаеве КП "ЭЛУ автодорог" частично выполнило ямочный ремонт дорожного покрытия на Ингульском мосту. Работы производились с помощью ремонтера, который повторно использует срезанный асфальт.
Во вторник, 14 февраля, в Николаеве КП "ЭЛУ автодорог" частично выполнило ямочный ремонт дорожного покрытия на Ингульском мосту. Работы производились с помощью ремонтера, который повторно использует срезанный асфальт.
В среду, 15 февраля, работники предприятия готовили ремонтные карты, однако из-за наполнения их водой пришлось приостановить работы до полного высыхания дорожного покрытия.
- Когда течет вода, работы проводить нельзя, - отметил заместитель директора КП "ЭЛУ автодорог" Ярослав Захаренко, - поэтому на данном этапе на Ингульском мосту будут засыпаться большие повреждения дорожного покрытия.
При этом представитель предприятия-подрядчика добавил, что состояние Варваровского моста пока позволяет производить частичный ямочный ремонт покрытия.
Также Ярослав Захаренко призвал водителей быть внимательными и осторожными при движении в местах проведения аварийных работ для избежания аварийной ситуации.
По предварительной информации, восстановление асфальта на Ингульском мосту продолжится ориентировочно через две недели.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.