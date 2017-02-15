В Николаеве на Ингульском и Варваровском мостах начали латать ямки

Во вторник, 14 февраля, в Николаеве КП "ЭЛУ автодорог" частично выполнило ямочный ремонт дорожного покрытия на Ингульском мосту. Работы производились с помощью ремонтера, который повторно использует срезанный асфальт.

В среду, 15 февраля, работники предприятия готовили ремонтные карты, однако из-за наполнения их водой пришлось приостановить работы до полного высыхания дорожного покрытия.

Когда течет вода, работы проводить нельзя, - отметил заместитель директора КП "ЭЛУ автодорог" Ярослав Захаренко, - поэтому на данном этапе на Ингульском мосту будут засыпаться большие повреждения дорожного покрытия.

При этом представитель предприятия-подрядчика добавил, что состояние Варваровского моста пока позволяет производить частичный ямочный ремонт покрытия.

Также Ярослав Захаренко призвал водителей быть внимательными и осторожными при движении в местах проведения аварийных работ для избежания аварийной ситуации.

По предварительной информации, восстановление асфальта на Ингульском мосту продолжится ориентировочно через две недели.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.