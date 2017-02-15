Кто виноват, что украинцы уже переплатили за свет и тепло 10 млрд грн, — эксперт

15.02.17 17:25Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

С апреля 2016 года в тариф на электроэнергию для потребителей закладывают стоимость импортного угля. Однако производят ее из ввозимого с оккупированных территорий Донбасса.

Благодаря этому владелец большинства предприятий тепловой энергетики Ринат Ахметов получил около 10 млрд грн дополнительного дохода.

Об этом рассказал руководитель энергетических программ центра “Номос” Михаил Гончар.

Тепловые электростанции корпорации ДТЭК, которая принадлежит олигарху, покупают уголь у своих шахт по украинской цене, а электричество продают по стоимости “Роттердам+”. Так в тариф закладывают цену импортного угля в европейском порту плюс стоимость его доставки в Украину.

“Формулу “Роттердам+” придумывали для того, чтобы больше содрать с потребителя. Если бы уголь, который мы используем был импортным, то понятна была бы эта схема расчета. Но мы потребляем энергоресурс, добываемый и транспортируемый по территории Украины. За исключением небольшой части, что завозят из Южной Африки или Польши”, – говорит энергетик.

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