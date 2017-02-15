Гройсман прокомментировал новости о росте цен на газ для населения на 40%

Премьер пригрозил коммерческому директору "Нафтогаза" увольнением.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицает возможность роста цен на газ для населения на 40% с апреля.

"Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляет о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, или писать заявление на увольнение", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения может вырасти на 40% в апреле, если "Нафтогазу" не продлят госсударственные льготы. По словам Витренко, тариф могут поднять исходя из текущих цен на газ на европейских рынках и курса гривны.

Напомним, согласно требованиям МВФ, Кабмин обещал перейти на автоматический пересчет цены газа для населения в соответствии с импортной ценой. Если сейчас высокая цена зафиксирована на весь отопительный сезон, то, скорее всего, с осени она будет автоматически пересматриваться каждый месяц в зависимости от цены топлива, закупаемого "Нафтогазом", и курса гривны.