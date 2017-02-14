"Николаевводоканал" должен не повышать тарифы, а доплачивать населению за некачественную питьевую воду" - мнение Николаевцев

В редакцию «Николаевских известий» поступило сообщение от жителей Большой Коренихи, в котором они возмущены, так называемой, питьевой водой, которой они вынуждены пользоваться.

На протяжении многих лет жители многоквартирных домов этого микрорайона потребляют не питьевую, а техническую воду.

Власть давно закрыла на это глаза, а уж монополисту, «Николаевводоканалу», так и подавно нет дела до здоровья местного населения. Увы, не все жители Коренихи могут себе позволить приобретать воду в бювете. Здесь стоит отметить, что горисполком выделяет бюджетное финансирование и дотирует собственнику бювета средства для местного населения. Стоимость воды для коренишцев составляет 20 копеек.

Вроде бы и небольшие деньги. Но до бювета надо добраться: доехать собственным авто или маршрутным транспортом. Доставка питьевой воды удорожает весь процесс. Вернёмся к многоквартирным домам. В кранах течет техническая вода. Но многие её употребляют не только для технических целей, но и пьют, готовят еду. Потом люди вынуждены обращаться к врачам за медицинской помощью. Но есть еще один немаловажный фактор: финансовая составляющая. Из-за ужасного качества вода разъедает не только внутренние органы людей, но и сами трубы, краны.

В результате, по словам Елены, проживающей в двухэтажке на улице Античной, где, кстати, постоянно наблюдаются проблемы с водопроводом и канализацией, о чем сообщалось ранее, жильцы вынуждены ежегодно менять краны, смесители. Металл не выдерживает «термоядедерную» воду, сжигающую всё на своём пути.

Краны и смесители – недешёвое удовольствие. Виктория, Татьяна, Елена, имеющие несовершеннолетних детей, сетуют на то, что за эти деньги вполне могли бы купить своим детям одежду или фрукты, но ежегодно приходиться выделять средства из семейного бюджета на сантехнику.

Молодые женщины справедливо считают, что водоканал должен не повышать тарифы на воду для жителей микрорайона, а наоборот, — доплачивать населению за то, что оно пользуется некачественной питьевой водой.