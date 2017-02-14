В Николаеве подняли подомовой тариф

Члены Николаевского исполкома во главе с мэром Сенкевичем приняли решение о повышении подомовых тарифов.

Об этом стало известно вчера, 13 февраля, в ходе внеочередного заседания исполкома.

С докладом выступил директор департамента ЖКХ Андрей Палько, который представил проект решения со всеми правками.

Первым на голосование поставили решение «О минимальном перечне услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий». В этот перечень входят восемь услуг. После небольшого обсуждения проект решения был вынесен на исполком. Его члены исполкома поддержали единогласно.

Вторым был вынесен проект решения об установлении подомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в городе Николаеве.

Только трое членов исполкома: Владимир Тимошин, Александр Трифонов и Сергей Станишевский проголосовали против, остальные проголосовали «за».

Таким образом с 1 марта николаевцев ожидают новые подомовые тарифы. Link: http://novosti-n.org/news/read/117259.html