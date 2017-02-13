С понедельника в стране возможны отключения электростанций

13.02.17 12:25Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Причиной отключения украинских ТЭС стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить уголь с неподконтрольных Украине территорий.

Запасы угля на большинстве украинских электростанций достигли критически низкого уровня. Причиной этого стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить с неподконтрольной Украине территории необходимый антрацит. Об этом заявил источник в министерстве топлива и энергетики, передает издание "Багнет"

"Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным могут начаться отключения электростанций", - заявил собеседник в Министерстве. Ниже мы публикуем график возможных отключений.

сети

По словам источника, до конца дня воскресенья угля хватило на Углегорской, Приднепровской ТЭС. На Славняской, Кураховской, Запорожской запасы угля иссякнут в понедельник вечером. На Мироновской, Змиевской - до конца дня вторника, на остальных ТЭС, кроме Трипольской, до конца дня среды. Трипольская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Киевскую область остановиться в следующую пятницу.

"Мы пытаемся решить проблему с импортом угля из Польши и ЮАР, но оперативно организовать его поставку в нужном объеме не удастся", - утверждает источник в Министерстве.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 13.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:19Мэр Николаева представил коллективу Ингульской администрации нового руководителя

19:07Николаевские военные проверили силы в мини-футболе

18:48В ЕС сообщили о снижении потока нелегалов

18:31Креативная команда Евровидение-2017 уходит в отставку

18:15Сенатор США осудила Кремль за назначение Айболита президентом Лимпопо

18:06Разрушение плотины Оровилл в Калифорнии (видео)

18:00Посты в соцсетях говорят о проблемах в интимной жизни

17:5413 лет скрывавшийся от правосудия вор потерял бдительность из-за глотка пива

17:33Красивые поздравления c Днем Святого Валентина любимой жене или девушке

17:21В США недовольные политикой Трампа сняли штаны [видео]

17:15Красивые поздравления с Днем Святого Валентина парню (мужу)

17:06Ученые определили самую опасную группу крови

17:00Джемилев: Россия предлагала списать "долг Януковича" в обмен на свет в Крыму

16:48Сегодня отмечают всемирный День радио

16:33Украина оказалась в шаге от введения чрезвычайного положения

16:15Трое девушек-подростков угнали "Хаммер" в Ровно (видео)

16:09Жестокого боевика "ДНР", который пытал пленных, задержали на Донбассе

16:00На Николаевщине рабочие обиделись на работодателя и побили его

15:49Кремль пообещал ответить на иск Украины в ВТО

15:30В Финляндии задумали аннулировать сделки по продаже жилья россиянам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.01.17 19:301610

В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

30.01.17 19:451270

Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей

30.01.17 19:501540

Украинский центровой Владимир Герун будет играть за "Барселону"

30.01.17 20:001300

«Общественников, в идеале, не должно быть», - Андрей Вадатурский

Самые читаемые

11.02.17 18:168090

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187350

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

01.02.17 12:506510

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284750

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама