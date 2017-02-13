С понедельника в стране возможны отключения электростанций

Причиной отключения украинских ТЭС стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить уголь с неподконтрольных Украине территорий.

Запасы угля на большинстве украинских электростанций достигли критически низкого уровня. Причиной этого стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить с неподконтрольной Украине территории необходимый антрацит. Об этом заявил источник в министерстве топлива и энергетики, передает издание "Багнет"

"Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным могут начаться отключения электростанций", - заявил собеседник в Министерстве. Ниже мы публикуем график возможных отключений.

По словам источника, до конца дня воскресенья угля хватило на Углегорской, Приднепровской ТЭС. На Славняской, Кураховской, Запорожской запасы угля иссякнут в понедельник вечером. На Мироновской, Змиевской - до конца дня вторника, на остальных ТЭС, кроме Трипольской, до конца дня среды. Трипольская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Киевскую область остановиться в следующую пятницу.

"Мы пытаемся решить проблему с импортом угля из Польши и ЮАР, но оперативно организовать его поставку в нужном объеме не удастся", - утверждает источник в Министерстве.