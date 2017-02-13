Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.

13 февраля по адресам ул. 11 Линия, 101; ул. Космонавтов, 62-64; ул. Б. Морская, 86, ул. Чайковского, 38; ул. Лазурная 42. В связи с этим возможно отключение водоснабжения по указанным адресам и в некоторых соседних домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Кстати, напоминаем о просьбе присылать фотографии и адреса аварийных люков на нашу страницу в Facebook.

Заранее предупреждаем, что ремонт таких будет проводиться в течении месяца. Спасибо за понимание.