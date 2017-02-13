Снижение тарифов или бунт. Январские счета за отопление бьют рекорды

Пик неплатежей, по мнению экономистов следует ждать в марте.

Очередным холодным душем для украинцев стали платежки за январь, которые уже начали приходить. Несмотря на то что власти убеждали, что будет перерасчет, суммы за тепло оказались еще выше, чем в декабре.

Причина — холода, из-за которых температуру теплоносителя пришлось повышать. Более того, в Раде зарегистрирован законопроект, который вводит пеню за просрочку платежей. В некоторых городах уже начались бунты.

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Из-за холода уже бунтуют

Первые платежки уже вовсю обсуждают с соседями, в офисах и в соцсетях. Например, львовянину за однокомнатную квартиру в 50 кв. м насчитали 6300 грн, причем коммунальщики говорят, что это не ошибка, так что на перерасчет можно не надеяться.

«Пришел счет за трехкомнатную квартиру в 65 квадратов — 2200 грн. И это со счетчиком тепла на доме. За декабрь было 1600 грн. Батареи как были еле теплые, так и есть!» — говорит нам жительница Днепра Анна Крупко. «Двушка в 50 м, только за отопление вышло 2000, хотя в прошлом месяце было 700 грн», — рассказывает нам жительница Оболони в Киеве Ирина Салогуб.

В Харькове за двухкомнатную квартиру в 58 кв. м прислали счет за тепло в 2300 грн. «В прошлом месяце вышло около 1500 грн, я думала, что в январе заплачу меньше. Теперь просто придется не платить и рассчитываться постепенно летом, другого выхода нет», — возмущается харьковчанка Елена Ковтуненко.

А в Ровно из-за холодных батарей в квартирах и круглых сумм в платежках даже начались бунты. По данным патрульной полиции города, около ста агрессивно настроенных горожан вечером субботы пришли под центральную городскую котельную с жалобами на +12°С дома. Некоторые из них даже собирались перекрывать центральную улицу, чтобы привлечь внимание властей.

Повышают градус напряжения и власти — в Верховную Раду планируют внести новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, по которому предусматривается начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки. То есть с 1 тыс. грн долга 0,1% пени составит 1 грн в день, или 30 грн в месяц.

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Ждут кризиса в марте

В прошлом месяце был установлен рекорд неплатежей за коммуналку — украинцы задолжали государству 23 млрд грн, и это при том, что многие оформляют субсидии. «У нас уже есть рекордный показатель неплатежей в 23 млрд грн — такого не было за все время независимости Украины», — говорит экономист Александр Охрименко.

Кризис приведет к тому, что предприятия, недополучая деньги, не смогут нормально выполнять свои функции — ни проводить ремонты, ни обеспечивать газом и теплом. В таком режиме энергетические предприятия работать не могут, а это однозначно приведет к коллапсу, что может грозить нам техногенной катастрофой, поскольку участятся порывы теплосетей», — рассказал «Вестям» экономист Александр Охрименко.

Эксперт предполагает, что кризис может наступить уже в марте: «Поскольку январские и февральские платежки еще больше, украинцы не смогут их оплатить, а у коммунальщиков не будет денег на ликвидацию аварий. Добавьте сюда и задолженность государства — ведь они также не торопятся возмещать субсидии поставщикам услуг», — говорит Охрименко.

Сами поставщики услуг пока опасаются называть дату, когда они не смогут обеспечить украинцев теплом. Как рассказал «Вестям» глава Набсовета «Киевэнерго» Иван Плачков, до конца зимы тепла в Киеве должно хватить. «Все будет зависеть от «Нафтогаза» — уже сейчас наша задолженность перед ним превышает 2 млрд грн. Как только «Нафтогаз» решит перекрыть газ, тогда Киев обеспечить теплом не сможем», — сообщает Плачков.

Тарифы нужно снижать

По словам энергоэксперта Валентина Землянского, отключить тепло в отдельно взятой квартире коммунальщики не могут. «Реальных рычагов давления у них нет, потому долги будут накапливаться, соответственно, будут расти долги перед «Нафтогазом». Люди вряд ли начнут платить больше, а количество тех, кто захочет получать субсидию будет расти — мы уверенно идем к тому, что 95% населения в следующем отопительном сезоне будут претендовать на субсидию», — говорит нам Землянский.

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По его словам, единственный выход — снижение тарифов вопреки требованиям МВФ: «Если тарифы не пересмотрят, то платить будут все меньше. Никто в квартирах мерзнуть не будет, а люди начнут выходить на улицы. Так что если правительство не хочет получить еще одно протестное движение, то наиболее правильное решение — пересмотр тарифов».

Но энергетический эксперт Дмитрий Марунич прогнозирует, что власти напротив намерены закручивать гайки. И появление законопроекта о пене — тому подтверждение.

«Законопроект о введении пени за просрочку по коммуналке — это первая ласточка. Мы видим, что правительство уже уменьшило нормы потребления для назначения субсидий, т. е. государство за нас будет платить меньше, а люди больше. Думаю, дальше могут ввести и изъятие квартиры за большие долги и продажу их на аукционах», — сказал Марунич. Другой вопрос, что это действительно обернется масштабными социальными протестами.